خفر السواحل الإيطالى ينقذ 1800 مهاجرًا اليوم من البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، أنهم نسقوا، اليوم الثلاثاء، عمليات إنقاذ ركاب 16 زورقًا كانت تقل نحو 1800 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية، ولا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانقاذ ركاب 15 زورقًا آخر، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وبينما كانت سفن الإنقاذ منهمكة بنقل أكثر من 6000 مهاجرًا انقذوا الاثنين إلى الشواطئ الإيطالية، تم الإبلاغ عن وجود مهاجرين جدد على نحو ثلاثين مركبًا أضافيًا.

وأوضح خفر السواحل الإيطاليون، أنه لم تسجل الثلاثاء حالات وفاة، إلا أن 4 اشخاص كانوا يعانون من مشاكل صحية نقلوا إلى البر على متن مروحية.

وسجل الاثنين مقتل تسعة من المهاجرين، فى حين أعلن خفر السواحل الليبيون العثور على جثث 11 امرإة وطفلين.