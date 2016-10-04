بيان: مقتل جندي أمريكي في عمليات ضد داعش في أفغانستان

قال الجيش الأمريكي في بيان إن جنديا أمريكيا قتل يوم الثلاثاء في إقليم ننجارهار بأفغانستان خلال تنفيذ عمليات ضد داعش.

وأضاف “قتل الجندي خلال تنفيذ عمليات مع القوات الأفغانية عندما فجرت الدورية قنبلة بدائية الصنع.”

وجذب تنظيم داعش إلى صفوفه مئات إن لم يكن آلاف المقاتلين في أفغانستان وباكستان واستولى على جزء من ننجارهار لكن التنظيم لم يستطع تمديد نفوذه فيما وراء عدد من المناطق ولا تزال طالبان القوة العسكرية المهينة.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك للصحفيين إن تحقيقا يجري وإنه لا علم له إن كان هناك مزيد من الضحايا في الحادث.

ولا تزال هناك آلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان بجانب ضربات جوية في الآونة الأخيرة وعمليات خاصة ضد داعش في ننجارهار.

لكن تلك القوات تساعد القوات الحكومية الأفغانية ضد طالبان في مناطق أخرى من البلاد.