10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

شهدت دول العالم اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث تشهد مصر بدء الاحتفالات بالذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع الرئيس السيسى، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة، وفى تركيا طوقت الشرطة التركية مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد فى إسطنبول.. وإليكم التفاصيل.

مصر

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

شهد بداية انعقاد الدور الثانى من البرلمان، عدة متغيرات، من بينهم، أدوار وتشريعات سيهتم بها النواب مع بداية دور الإنعقاد الثانى ما بين مراقبة أداء الحكومة، وتتشريعات متعلقة بتطوير التعليم والتأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

تركيا

طوقت الشرطة التركية مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد فى إسطنبول وقطعت بثها، وتظاهر المئات رفضًا على اقتحام القناة.

سوريا

متطوع فى الدفاع المدنى السورى يزيل الأنقاض من حول جثة مواطن قتل فى غارات جوية، من قبل الطيران الروسى والنظامى على مدينة حلب.

سان فرانسيسكو

كشف عملاق محركات البحث جوجل عن هاتفيها الجديدين بيكسل وبيكسل XL، خلال مؤتمرها المنعقد الآن فى مدنية سان فرانسيكو.

جنوب أفريقيا

قوات الأمن فى جنوب أفريقيا تطلق الرصاص المطاطى على الطلاب المتظاهرين فى الجامعات، احتجاجا على رفع أسعار المصاريف الدراسية.

العراق

وعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سكان الموصل ثاني مدن البلاد والتي يسيطر عليها تنظيم داعش، بنصر "قريب" في مواجهة المسلحين.

باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن مسلحين قتلوا 4 سيدات فى هجوم على حافلة تقل أفراد من الأقلية الشيعية بمدينة كويتا جنوب غرب البلاد.

أمريكا

ألتقت المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطية هيلارى كلينتون، صور سيلفى مع مؤيديها خلال مؤتمر انتخابى لها فى جامعة "هارفرد"، بولاية ماساشوستس شمال شرقى الولايات المتحدة.

فرنسا

الزخارف والتصميمات التي تغلب عليها الأزهار كانت السمة المميزة لمجموعة ربيع وصيف 2017 لبيت أزياء فالنتينو الشهير وذلك أثناء تقديم ا مجموعة الملابس النسائية الجاهزة فى باريس.