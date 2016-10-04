رصد "سمان" مصابة بانفلونزا الطيور في منطقة محدودة بالغربية

كشف فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلي لامارة ابوظبي عن رصد وجود طيور " من نوع السمان المعروف كذلك باسم الفري مصابة بانفلونزا الطيور في منطقة محدودة بالمنطقة الغربية .واعلن انه تم التعامل مع الطيور المصابة بحسب اللوائح والمعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات كما تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن التأمين والمراقبة المستمره من قبل الفريق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

ودعا فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلي لإمارة ابوظبي في بيان له ملاك الطيور من اصحاب المزارع والعزب وغيرهم الى التواصل مع مركز ابوظبي للاتصال الحكومي على الرقم 800555 للتعرف على اجراءات فحص طيورهم في حال اشتباههم بحالة طيورهم الصحية تأمينا لسلامتهم و سلامة المجتمع.. وذلك في سياق الاجراءات الاحترازية المتبعة ازاء هذا الحدث وتعاون أفراد المجتمع من منطلق المسؤولية الوطنية.