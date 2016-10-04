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طالبة تسقط من الطابق العلوي في مدرسة بالفجيرة

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طالبة تسقط من الطابق العلوي في مدرسة بالفجيرة طالبة تسقط من الطابق العلوي في مدرسة بالفجيرة

تعرضت طالبة مواطنة تدعى (آ.م.س. العبدولي) في الصف التاسع البالغة من العمر 14 عاما لكسور واصابات عديدة نتيجة سقوطها من الطابق الاول في مدرسة لبابة بنت الحارث للبنات بمنطقة البدية التابعة لمنطقة الفجيرة التعليمية، حيث فقدت الطالبة توازنها وذلك اثناء وجودها على حافة حائط اسمنتي لتسقط من الاعلى متعرضة لإصابات بليغة .

وعليه تلقت غرفة العمليات بشرطة الفجيرة في تمام الساعة 9:55 صباحاً بلاغاً عن الحادث وعلى الفور تحركت سيارة الاسعاف الوطني لموقع المدرسة ،  ليتم نقل الطالبة المصابة على وجه السرعة الى مستشفى خورفكان الاقرب الى المنطقة ، حيث مازالت ترقد في العناية الفائقة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حيث تابعت منطقة الفجيرة التعليمية الحادث  منذ لحظة وقوعه للاطمئنان عن حالة الطالبة ووضعها الصحي، كما باشرت القيادة العامة بشرطة الفجيرة تحقيقاتها للكشف عن الاسباب التي ادت الى وقوع الطالبة وفقدانها لتوازنها.

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