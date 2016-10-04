محمد بن زايد يستقبل رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في المعمورة بأبوظبي الدكتورة نغوزي اوكونجو ايويالا رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

> واطلع سموه خلال اللقاء من الدكتورة نغوزي اوكونجو ايويالا على البرامج والجهود التي تنفذها منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين من أجل إنقاذ حياة الأطفال في العديد من الدول الفقيرة وأهم الحلول والأفكار التي من شأنها أن تعزز دور المنظمة في تنفيذ خططها بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الصحية العالمية لتأمين التمويل المستدام وضمان إمدادات كافية من اللقاحات للأطفال المحتاجين حول العالم.

واستعرض اللقاء التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات العربية ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين في مساعيها لإنقاذ حياة الأطفال وحماية صحة الإنسان عموما ..مشيرا سموه الى ان تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات كفيل بان يحقق أثرا إيجابيا مهما بتوفير بداية صحية لحياة الأطفال حول العالم.

من جانبها أشادت رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود المنظمة الذي كان له الأثر الإيجابي والفاعل في تنفيذ العديد من البرامج الوقائية خاصة فيما يتعلق بتقديم اللقاحات للأطفال المحتاجين الأمر الذي اسهم في الحد من تدهور الأوضاع الصحية في العديد من المجتمعات الفقيرة.

وأضافت ان دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية والخيرية العديدة حفزت الكثير للمشاركة والمساهمة في الأعمال والبرامج التي تقوم بها منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

يذكر أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين هي شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى إنقاذ حياة الأطفال وحماية صحة الناس من خلال زيادة فرص الحصول على التطعيم في البلدان الفقيرة ويضم التحالف حكومات البلدان النامية والجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي وصناعة اللقاحات والوكالات الفنية والمجتمع المدني ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وشركاء آخرين من القطاع الخاص.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.