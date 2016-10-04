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محتال مهدد بالسجن لأنه لم "يبع مخدرات" ...

  • منوعات
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محتال مهدد بالسجن لأنه لم "يبع مخدرات" ... محتال مهدد بالسجن لأنه لم "يبع مخدرات" ...

يتابع القضاء البريطاني، شخصا باع مسحوق غسيل لمدمنين طيلة شهرين باعتباره مخدر كوكايين.
ورغم عدم بيع المشتبه فيه، جيمي لي تايلر، البالغ من العمر 27 عاما،أي مواد ممنوعة، إلا أنه يواجه اليوم حكما بالسجن يصل إلى 6 أعوام.

وسبق للمشتبه فيه أن قضى عقوبات وراء القبضان، بجرائم مختلفة.

وتأكدت المحكمة في منطقة تيسايد، شمالي بريطانيا، من كون المادة التي كان يبيعها مجرد مسحوق يصلح للغسيل، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف".

أما دفاع المتهم، أليكس بوسفييلد، فوصف القضية المعروضة أمام المحكمة بغير العادية، قائلا إن تايلر الذي يواجه السجن لم يبع المخدرات لأي شخص .

وقال قاضي المحكمة إنه سيحتاج وقتا ليتأمل القضية بعمق، ويرى الحكم المناسب للمتهم، باعتباره قد احتال على الناس، حتى وإن لم يكن قد باعهم مخدرات حقيقية .

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رئيس قسم الأخبار