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«الأوقاف» تحيل 34 من المتقدمين لمسابقة العمال إلى النيابة العامة

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«الأوقاف» تحيل 34 من المتقدمين لمسابقة العمال إلى النيابة العامة «الأوقاف» تحيل 34 من المتقدمين لمسابقة العمال إلى النيابة العامة

وزارة الأوقاف – أرشيفية

أحالت لجنة شؤون العاملين بوزارة الأوقاف 34 من المتقدمين لمسابقة العمال إلى النيابة العامة لتقديمهم مستندات «شهادات محو أمية، وابتدائية، وإعدادية» تأكد بعد الكشف عليها في الجهات المنوط بها إصدارها أنها شهادات مزورة.

كما قررت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، استبعاد هؤلاء من هذه المسابقة، مع وضعهم على القائمة السوداء لاستبعادهم من أية مسابقة قادمة للوزارة ردعا لهم ولأمثالهم من المزورين.

من جانب آخر أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح عشرة مساجد جديدة، الجمعة المقبلة، في محافظات أسوان والغربية والدقهلية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ وقنا وسوهاج، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارة العريقة.

أ ش أ

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