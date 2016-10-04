صور.. أبطال مسلسل «اختيار حر» يحتفلون بانضمام الفنان أحمد زاهر لفريق العمل

احتفلت أسرة عمل مسلسل «اختيار حر»، اليوم الثلاثاء، بانضمام النجم أحمد زاهر لفريق عمل المسلسل، حيث يبدأ تصوير مشاهده قريبًا.

ويشارك في المسلسل النجوم كريم فهمي، وخالد سليم، في بطولة المسلسل، كما يشارك بالعمل أيضًا الفنانة إنجي المقدم، ومي سليم، وعدد كبير من النجوم منهم هيدي كرم، وفراس سعيد، وسلوى محمد علي، والفنان القدير أحمد كمال، وإنجي أبو زيد، والفنانة هناء الشوربجي، والفنانة اللبنانية غيدا نوري، والتونسية فاطمة ناصر، ومحمود حجازي، وهند عبد الحليم، ورانيا بنات، ونور إيهاب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، مستعرضًا التأثير المفزع لتكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت على أدق تفاصيل الحياة اجتماعيًا وإنسانيا وسياسيًا وحتى أخلاقيا وتربويا، من خلال أبطاله الثلاثة، وما تتضمنه حياتهم وعملهم من خطوط درامية إنسانية، كما يتناول تأثير ذلك الواقع الافتراضي على معظم أنماط ومستويات المجتمع المصري.

يذكر أن مسلسل «اختيار حر» تأليف حازم متولي وإخراج التونسي مجدي السميري، وتم تصويرمشاهد منه بالعبور، وأكتوبر ودريم لاند، والتجمع الخامس.

> ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى أمريكا لتصوير بعض المشاهد الخارجية.

المراسل عمر جمال