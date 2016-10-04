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تموين الاسكندرية تضبط 379 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة

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تموين الاسكندرية تضبط 379 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة تموين الاسكندرية تضبط 379 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة

>الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية بالاسكندرية حملة تفتيشية على الاسواق و ذلك تنفيذا لتعليمات الوزاره والكتب الدوريه قامت اداره تموين العجمي بتحرير المحاضر المخالفة.

 

واشار بيان صادر من مديرية التموين منذ قليل الى انة تم تحرير محضر تصرف في كميه 187 جوال دقيق بلدى في   50 كجم بمخبز بلدى و محضر تصرف في كميه مقدرها 192 جوال في 50 كجم دقيق خبز بلدى مدعم ، بالاضافة الى تحرير محضر بيع بازيد سكر عن السعر المعلن ،محضر بيع بازيد سجاير ، محضر انشاء واداره مخبز حر بدون ترخيص ، محضر عدم اعلان عن الاسعار ،محضر عدم حمل شهاده صحيه ، محضر حيازه اسطوانه بوتاجاز صغيره الحجم سعه ٥, ١٢ كجم

 

 


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