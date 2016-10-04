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أستاذ علوم سياسية: غضب الشارع الفلسطيني ساهم في تأجيل إجراء الانتخابات

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أستاذ علوم سياسية: غضب الشارع الفلسطيني ساهم في تأجيل إجراء الانتخابات أستاذ علوم سياسية: غضب الشارع الفلسطيني ساهم في تأجيل إجراء الانتخابات

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر فى غزة الدكتور، ناجي شراب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر فى غزة الدكتور، ناجي شراب، إن تأجيل إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية لمدة 4 أشهر، جاء لامتصاص الغضب فى الشارع الفلسطيني، لاسيما بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية بإجراء الانتخابات فى الضفة الغربية فقط.

وأضاف شراب خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه: “إذا كان تم إجراء هذه الانتخابات، وكتب لها النجاح، كان من الممكن أن تكون بداية للبناء عليها فى إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية”، مشدداً علي أن التأجيل فى النهاية لا يعد حلاً للأزمة.

وأكد شراب أن هذه الانتخابات جاءت وسط أجواء من الانقسام السياسي وسط بنية يسودها التشكيك والتخوين وعدم المصداقية، لافتًا إلى أن الاستقطاب السياسي بين فتح وحماس فرض نفسه علي الأجواء الخاصة بهذه الانتخابات.

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