وكيل صحة بني سويف ينفي نقص المحلول الملحي بالمستشفيات ‎

نفي الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ماتردد علي بعض المواقع الإلكترونية بشأن نقص محلول الملح داخل عدد من مستشفيات المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف في تصريح لـ:” لأونا ” انة لايوجد أي نقص في المحلول الملحي داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة داحل بني سويف .

وأضاف السعيطى، أنه حاليًا لدينا مخزون من المحلول الملحي، بمايقرب من 31 ألف زجاجة و20 ألف زجاجة جلوكوز 5%،

> نافيًا أن يكون هناك أي نقص أو عجز في المحلول داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة علي مستوي المحافظة.