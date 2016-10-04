أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأهلي يبدأ تسجيل قاعدة بيانات للجماهير لحضور المباريات

Google+ Print
الأهلي يبدأ تسجيل قاعدة بيانات للجماهير لحضور المباريات الأهلي يبدأ تسجيل قاعدة بيانات للجماهير لحضور المباريات

محمود طاهر – أرشيفية

قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي إن النادي بصدد البدء في تسجيل قاعدة بيانات جماهير النادي لحضور المباريات في حال سماح الأمن بعودة الجماهير للملاعب، موضحًا أن الأهلي من أكبر المدافعين عن التواجد الجماهيري لكن بشروط أهمها سلامة الجماهير وسلامة منشآت النادي وعدم الإخلال بالأمن العام.

وأوضح طاهر أن النادي سوف يصدر «بطاقة جمهور» لحضور المباريات من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للنادي للحصول على تذاكر المباريات في كل الألعاب، مشيرًا إلى أنه سيجري تسجيل أكبر قاعدة بيانات تستوعب جماهير الأهلي من خلال إدارة مباريات النادي الأهلي التي أنشئت مؤخرًا، وهو الأمر الذي يتم التعاون فيه مع الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجماهير ومن منطلق حرص النادي على عودة الجماهير للمدرجات في أقرب وقت في حالة سماح الأمن بالحضور الجماهيري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا