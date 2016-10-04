الأهلي يبدأ تسجيل قاعدة بيانات للجماهير لحضور المباريات

قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي إن النادي بصدد البدء في تسجيل قاعدة بيانات جماهير النادي لحضور المباريات في حال سماح الأمن بعودة الجماهير للملاعب، موضحًا أن الأهلي من أكبر المدافعين عن التواجد الجماهيري لكن بشروط أهمها سلامة الجماهير وسلامة منشآت النادي وعدم الإخلال بالأمن العام.

وأوضح طاهر أن النادي سوف يصدر «بطاقة جمهور» لحضور المباريات من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للنادي للحصول على تذاكر المباريات في كل الألعاب، مشيرًا إلى أنه سيجري تسجيل أكبر قاعدة بيانات تستوعب جماهير الأهلي من خلال إدارة مباريات النادي الأهلي التي أنشئت مؤخرًا، وهو الأمر الذي يتم التعاون فيه مع الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجماهير ومن منطلق حرص النادي على عودة الجماهير للمدرجات في أقرب وقت في حالة سماح الأمن بالحضور الجماهيري.