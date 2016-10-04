الأسد " سونغ " يفيق من الغيبوبة ...

سمر العشري

أفاق القائد السابق لمنتخب الكاميرون لكرة القدم ريغوبرت سونغ من غيبوبته، بعد إصابته الأحد بسكتة دماغية، وهو في "وضع مقبول" بحسب مدير مستشفى ياوندي حيث يرقد.

وقال لويس جوس بيتانغ مدير مركز الطوارىء في ياوندي "آخر الأخبار بعد قبوله في مركز الطوارئ جيدة بما فيه الكفاية، لأن المريض سونغ قد أفاق من غيبوبته".

وتابع "يمكننا التأكيد أن حالته الصحية مقبولة. يتنفس بشكل عفوي ولم يعد تحت الأوكسجين. النزيف الدماغي تحت السيطرة".

وبحسب المصدر عينه، تنتظر سونغ طائرة طبية في ياوندي لنقله إلى فرنسا وعلى متنها "فريق من الأطباء الفرنسيين".

وتابع "كل الظروف مهيأة" للإخلاء والطائرة يجب أن تغادر ياوندي مساء الثلاثاء إلى باريس حيث سيصل صباح الأربعاء. وبعد ذلك سيتم نقله إلى مستشفى بيتييه سالبيتريير.

وزار أمين عام الرئاسة الكاميرونية فرديناند نغو نغو اللاعب الاثنين في المستشفى بحسب الإذاعة الرسمية.

ويحمل سونغ (40 عاما) الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في كأس أمم إفريقيا (8 مرات و36 مباراة)، وخاض 137 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم أربع مرات (1994 و1998 و2002 و2010)، وأحرز ذهبية العاب سيدني الأولمبية 2000.

ودافع سونغ على صعيد الأندية عن ألوان متز ولنس الفرنسيين وليفربول الإنجليزي وغلطة سراي وطرابزون سبور التركيين.

شبكةعيونالإخبارية

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