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رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخضع لاستجواب من البرلمان بخصوص مزاعم فساد

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رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخضع لاستجواب من البرلمان بخصوص مزاعم فساد رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخضع لاستجواب من البرلمان بخصوص مزاعم فساد

رئيس الاتحاد الإنجليزي للكرة جريج كلارك (أرشيف)

يخضع رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، لاستجواب من قبل أعضاء في البرلمان، في 17 أكتوبر الجاري، فيما يتعلق بوجود مزاعم فساد في الدوري الإنجليزي.

وتحرص على إجراء تحقيق عن حالة الدوري الإنجليزي، بعدما فقد سام ألارديس وظيفته كمدير فني للمنتخب الأول، بعد سلسلة من التصريحات المخجلة المتعلقة بحقوق ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين، والتي تم فضحها من خلال تحقيق أجرته صحيفة ديلي تليغراف.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن كلارك، الذي ترأس الاتحاد الإنجليزي في أغسطس الماضي، سينضم لرئيس لجنة الحوكمة بالاتحاد دارين بايلي، حيث يخضع الثنائي لاستجواب من قبل لجنة برلمانية مكونة من 10 نواب من عدة أحزاب حول هذه المسالة في وقت لاحق.

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