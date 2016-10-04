جريزمان: أتمنى الوصول لمستوى ميسي ورونالدو ونوير

أعرب أنطوان جريزمان، المهاجم الفرنسي الدولي، لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني، عن رغبته في الوصول إلى مستوى لاعبين خارج النص كميسي ورونالدو ونوير، الذي يعتقد أنه يقترب من مستواهم شيئاً فشيئاً، رغم أن الطريق إليهم لا يزال طويلاً، وخاصة فيما يخص الفوز بالألقاب.

وامتدح جريزمان مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني، للثقة التي أعطاها له، مشيراً الى إن بطولة أمم أوروبا التي أقيمت بين يونيو ويوليو الماضيين، أعطته ثقة كبيرة في النفس للعب بحرية، وأنه “مع مرور الوقت يتولى مسؤولية اللعب الهجومي”.

ولدى سؤاله إذا ما كان يمكن مقارنته بلاعبين اعتبرهم “خارج النص” مثل ميسي ورونالدو ونوير، أقر بأنه لا يزال بحاجة لمزيد من العمل “بدءاً من الفوز بالألقاب”.

أ ش أ