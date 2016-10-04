نشرة ONA ا «عيسى» يعترف لبثينة كامل..شريف منير يحتفل بذكرى أكتوبر..«القرموطي» يظهر بوجبات مدرسية

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

علمت وكالة ONA من مصادرها، أن البرنامج الإذاعي “كلمتين وبس” – الذي يُعيد تقديمه الفنان شريف منير، على راديو “ميجا FM” – سيحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على طريقته خلال حلقتي غدًا وبعد غد..للمزيد

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بثينة كامل، اليوم الثلاثاء، استضافتها للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامجها “اعترافات ليلية” المُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

يحل النجم مدحت صالح ،اليوم الثلاثاء، ضيفًا على أولي حلقات برنامج “ضربة حظ “، مع الإعلامية رزان مغربي علي شاشة قناة الحياة، ليتحدث عن مشواره الفني وضربات الحظ التي صادفته خلاله..للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة العاصمة الجديدة بوجبات المدارس على الهواء، والتي تتكون من البسكويت والبيض والحلاوة والفطير والعيش الفينو..للمزيد

قدم الإعلامى جابر القرموطي تهنئة للقوات المسلحة فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، كما أهدى بوكيه ورد على الهواء لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن ..للمزيد

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة «CBC» الفنانة نجلاء بدر، غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد