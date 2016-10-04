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نشرة ONA ا «عيسى» يعترف لبثينة كامل..شريف منير يحتفل بذكرى أكتوبر..«القرموطي» يظهر بوجبات مدرسية

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إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

علمت وكالة ONA من مصادرها، أن البرنامج الإذاعي “كلمتين وبس” – الذي يُعيد تقديمه الفنان شريف منير، على راديو “ميجا FM” – سيحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على طريقته خلال حلقتي غدًا وبعد غد..للمزيد

الفنان شريف منير – أرشيفية

الفنان شريف منير – أرشيفية

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بثينة كامل، اليوم الثلاثاء، استضافتها للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامجها “اعترافات ليلية” المُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

إبراهيم عيسى أرشيفية

إبراهيم عيسى أرشيفية

يحل النجم مدحت صالح ،اليوم الثلاثاء، ضيفًا على أولي حلقات برنامج “ضربة حظ “، مع الإعلامية رزان مغربي علي شاشة قناة الحياة، ليتحدث عن مشواره الفني وضربات الحظ التي صادفته خلاله..للمزيد

الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة العاصمة الجديدة بوجبات المدارس على الهواء، والتي تتكون من البسكويت والبيض والحلاوة والفطير والعيش الفينو..للمزيد

جابر القرموطي

جابر القرموطي

قدم الإعلامى جابر القرموطي تهنئة للقوات المسلحة فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، كما أهدى بوكيه ورد على الهواء لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن ..للمزيد

جابر القرموطي

جابر القرموطي

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة «CBC» الفنانة نجلاء بدر، غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

نجلاء بدر أرشيفية

نجلاء بدر أرشيفية

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أونا

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