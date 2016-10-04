رئيس الوزراء يوجه بزيادة الكميات المستوردة من السكر والأرز

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 400 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من الأرز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة ملف تطوير المجمعات الاستهلاكية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، بحضور وزراء الاسكان والتنمية المحلية، والاستثمار، والتموين.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا وضع خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الاساسية، واهتمامها بالتوسع فى اقامة المزيد من منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة فى مختلف المناطق، وخاصة فى قرى الصعيد والدلتا، بما يلبى كافة الاحتياجات، كما تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات التوسع فى مشروع “جمعيتى”، والذى يضم 1400 فرع بمختلف أنحاء الجمهورية، تعمل كمنافذ لتوزيع السلع الغذائية الاساسية، كما تم مناقشة الإجراءات الجارية لاقامة المزيد من السلاسل التجارية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من توفير الاراضى اللازمة لاقامتها بمختلف المحافظات، وضرورة تيسير الاجراءات الادارية الخاصة بها، بما يسهم فى زيادة تلك المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على توفير السلع، وتنشيط التجارة الداخلية، وتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، هذا فضلاَ عن ضبط آليات السوق، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما ناقش الاجتماع وضع خطط عاجلة للانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية بما يحقق الاستفادة القصوى منها فى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.