رسميًا.. الأهلي يقرر إعادة تشكيل لجنة الكرة بعضوية طه إسماعيل وأنور سلامة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر إعادة لجنة الكرة بعد إلغائها طوال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يترأس محمود طاهر اللجنة بعضوية الثنائي طه إسماعيل وأنور سلامة.

وقال المهندس محمود طاهر إن مهمة اللجنة وضع استراتيجيات واضحة لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والتركيز على قطاع الناشئين والاكاديميات وبحث وضع اللوائح المنظمة لكل الأمور، فيما يخص قطاع كرة القدم.

وأشار طاهر إلى أن اللجنة ستشارك في إبداء الاقتراحات الخاصة بالتعاقدات سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين، موضحًا أن اللجنة عقدت أول اجتماعتها اليوم لوضع تصور عام للمرحلة المقبلة.