تيريزا ماي: الحل السياسي للأزمة في سوريا حاليًا «مستحيل» في ظل استمرار العنف

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى حل سياسي في سوريا في الوقت الراهن “مستحيل” خاصة في ظل مستويات العنف التي نراها حاليًا في سوريا ، معربة عن تشاؤمها تجاه التوصل إلى أي تسوية في المستقبل القريب.
وحول الاقتراحات الخاصة بالجانب الفرنسي للتوصل إلى وقف إطلاق نار على الأقل، قالت رئيسة وزراء بريطانيا – في تصريح لشبكة تليفزيون “آى.تي.في” البريطانية -”لا نزال نؤمن بأنه يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية، ولكنه أمر يجب أن يكون مستدامًا.. وسننظر بالطبع إلى المقترحات التي قدمها الفرنسيون في هذا الشأن في مجلس الأمن”.
وردًا على سؤال بخصوص إمكانية “وضع مزيد من الضغوط على موسكو بخصوص هذا الملف”، قالت ماي “إنه من مسؤولية بريطانيا حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القصف، مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على روسيا .. و مازال هناك فرصة أمام روسيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى حلب وضمان أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بحيث يمكن للطرفين الجلوس معًا والوصول إلى حل طويل الأمد لسوريا وهو حل سياسي”.
واختتمت رئيسة الوزراء البريطانية تصريها قائلة “نحن بحاجة إلى حل سياسي، حل سياسي طويل الأجل يرى سوريا من دون الأسد” حسب تعبيرها.
أ ش أ