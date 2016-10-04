أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تيريزا ماي: الحل السياسي للأزمة في سوريا حاليًا «مستحيل» في ظل استمرار العنف

Google+ Print
تيريزا ماي: الحل السياسي للأزمة في سوريا حاليًا «مستحيل» في ظل استمرار العنف تيريزا ماي: الحل السياسي للأزمة في سوريا حاليًا «مستحيل» في ظل استمرار العنف

تيريزا ماي رئيسة البريطانية _ أرشيفية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن ‏التوصل إلى حل سياسي في سوريا في الوقت الراهن “مستحيل” خاصة في ظل مستويات العنف التي نراها حاليًا في سوريا ، معربة عن تشاؤمها تجاه التوصل إلى أي ‏تسوية في المستقبل القريب.‏

وحول الاقتراحات الخاصة بالجانب الفرنسي للتوصل إلى وقف إطلاق نار على الأقل، قالت ‏رئيسة وزراء بريطانيا – في تصريح لشبكة تليفزيون “آى.تي.في” البريطانية -”لا نزال نؤمن بأنه يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية، ولكنه ‏أمر يجب أن يكون مستدامًا.. وسننظر بالطبع إلى المقترحات التي قدمها الفرنسيون في هذا الشأن في مجلس ‏الأمن”.‏

وردًا على سؤال بخصوص إمكانية “وضع مزيد من الضغوط على موسكو بخصوص هذا الملف”، قالت ماي “إنه من مسؤولية بريطانيا حث ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القصف، مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي ‏مواصلة الضغط على روسيا .. و مازال هناك فرصة أمام روسيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى حلب ‏وضمان أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بحيث يمكن للطرفين الجلوس معًا والوصول إلى ‏حل طويل الأمد لسوريا وهو حل سياسي”.‏

واختتمت رئيسة الوزراء البريطانية تصريها قائلة “نحن بحاجة إلى حل سياسي، حل سياسي طويل الأجل يرى سوريا من دون ‏الأسد” حسب تعبيرها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل