السلاسل التجارية : تتنازل عن ربحها بالسلع الأساسية ضمن مبادرة "الشعب يأمر" ...

سمر العشري

أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية ومصانع إنتاج الأغذية، على التنازل عن هامش الربح الخاص بمنتجات "السلع الغذائية الأساسية"، ضمن مبادرة "الشعب يأمر" والتى أطلقها الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم" على فضائية "on E"، لتخفيض الأسعار بنسبة 20% لمدة 3 أشهر .

وأضاف الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السلاسل التجارية والمصانع لن تحصل على أى هامش ربح فى المنتجات الأساسية، على رأسها "الزيت والسكر واللبن والجبن والمكرونة والدواجن"، ومنتجات أخرى، لافتا أن المبادرة سيبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجارى، لتخفيف العبء عن المواطن المصرى.

وأشار الجزايرلى، إلى أن المبادرة ستطبق فى جميع فروع السلاسل التجارية بالقاهرة والمحافظات، كما تم الاتفاق مع "أكشاك المحروسة" للاشتراك فى المبادرة، لافتا أنه جار حاليا الاتفاق حاليا لتطبيق المبادرة فى منافذ البيع الخاصة بعدد من الجهات الأخرى، حيث من المقرر عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بين الغرفة وممثلى تلك الجهات لتوسيع نطاف مبادرة "الشعب يأمر".

شبكةعيونالإخبارية

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