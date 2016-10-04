الفيفا يغرم إيطاليا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي بسبب سلوك الجماهير

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامات مالية ضد العديد من الاتحادات الوطنية للعبة لتورط جماهيرها في سلوكيات تمييزية وغير رياضية خلال مباريات تصفيات كاس العالم روسيا 2018.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي أنه بعد الاطلاع على تقارير المباريات والأدلة الإضافية الصادرة عن نظام مراقبة مكافحة التمييز، فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق مجموعة من الاتحادات التي تضم هندوراس، والسلفادور، والمكسيك، وكندا، وتشيلي، والبرازيل، والأرجنتين، وباراجواي، وبيرو، وإيطاليا، وألبانيا.

وقرر الفيفا أيضًا حرمان منتخب تشيلي من جماهيره خلال المباراة أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2018 في 28 مارس 2017 على ملعب ناسيونال جوليو مارتينيز براندوس في سانتياجو بسبب خروج الجماهير عن النص مجددا، بجانب تغريم اتحاد الكرة التشيلي 65 ألف فرنك سويسري.

كما فرض الفيفا غرامة مالية قدرها 65 الف فرنك سويسري على اتحاد هندوراس لكرة القدم، و50 الف فرنك على الاتحاد الالباني و45 الف فرنك على الاتحاد السلفادوري وغرامة 30 فرنك على اتحادات كرة القدم في إيطاليا والمكسيك وبيرو ، و25 ألف فرنك على اتحاد كرة القدم في باراجواي والأرجنتين، وغرامة قدرها 20 ألف فرنك على اتحاد كرة القدم في كندا والبرازيل.

وأشار الفيفا إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بوقائع تنطوي على سلوكيات تمييزية غير رياضية اشتملت على هتافات معادية للآخرين في بعض الوقائع.

وأكد الفيفا أن اللجنة التأديبية اتخذت هذه القرارات عقب تحليل جميع الملابسات الخاصة لكل حالة وبخاصة تقارير حكام المباريات، والموقف الذي اتخذه الاتحاد المعني وتقرير مراقب مكافحة التمييز الخاص بالمباراة، وأي أدلة متعلقة متاحة.

كما وضع في الاعتبار أي ملابسات من شأنها تخفيف العقوبات في بعض الحالات بما في ذلك الجهود التي اضطلعت بها الاتحادات الأعضاء لزيادة الوعي بين الجماهير ومحاربة التمييز.