«رونالدينيو»: جيل نيمار سيكتب التاريخ لمنتخب البرازيل

قال نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، إن منتخب بلاده لا يمر بأزمة، وإن الجيل الحالي بقيادة نيمار قادر على التتويج بألقاب، بعدما حقق الفريق الأولمبي ذهبية دورة ريو في أغسطس الماضي.

وبحسب روتيرز قال رونالدينيو في مقابلة لموقع كووورة‭ ‬ من دبي: “الجيل الحالي الذي يتهمه البعض بالافتقار إلى الأداء الممتع مقارنة بالاجيال السابقة، بدأ بالفعل في كتابة التاريخ، بعد فوزه بذهبية الأولمبياد لأول مرة في تاريخ البرازيل”.

وأضاف: “منتخب البرازيل في حالة جيدة خاصة بعد التتويج بذهبية الأولمبياد، يمر فقط بمرحلة تجديد وتغيير في الأجيال”.

وتابع: “جيلي استمر لـ10 أعوام وحققنا نجاحات، أما الجيل الحالي فبدأ في كتابة التاريخ بالفعل في ريو، ويمكنه أن يحظى بشهرة عالمية مثل أجيال البرازيل الماضية”.