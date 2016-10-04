مدعون يوقفون تحقيقا مع إعلامي فكاهي ألماني بشأن قصيدة ساخرة من إردوغان

قال ممثلو ادعاء ألمان يوم الثلاثاء إنهم أوقفوا تحقيقا مع فنان فكاهي ألماني متهم بإهانة زعيم أجنبي بعدما ألقى قصيدة بذيئة عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في التلفزيون الوطني، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وألقى الفنان الفكاهي يان بومرمان القصيدة في عرض ساخر في مارس أشار فيها إلى انخراط إردوغان في جنس مع الحيوانات ومشاهدته صورا إباحية للأطفال مما دفع إردوغان إلى رفع شكوى أمام الادعاء الألماني بأنه تعرض للإهانة.

وكانت الحكومة الألمانية أعطت مسؤولي الادعاء الضوء الأخضر لمتابعة القضية ضد بومرمان في خطوة أثارت انتقادات شديدة ضد ميركل. لكن ممثلي الادعاء قالوا يوم الثلاثاء إنهم لم يجدوا دليلا كافيا لدعم توجيه التهم.