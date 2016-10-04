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سارة سمير: هبطل تدريب وماتطلبوش منى بطولات لأن محدش وقف جنبي

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سارة سمير: هبطل تدريب وماتطلبوش منى بطولات لأن محدش وقف جنبي سارة سمير: هبطل تدريب وماتطلبوش منى بطولات لأن محدش وقف جنبي

سارة سمير _ أرشيفية

قالت سارة سمير بطلة فى رفع الاثقال فى أولمبياد 2016  بالبرازيل، اليوم الثلاثاء، “سأنقطع عن التدريب والبطولات حتى استطيع النجاح فى الثانوية العامة ودخول الامتحانات، وتابعت، وزارة التربية والتعليم قالت لى أن هناك تسهيل فى الامتحانات بعد عودتى من البرازيل وبعد كدة مشفتهمش “.

وأضافت فى مداخلة تليفونية مع الاعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة “محدش يطلب منى ميدالية فى الاولمبياد المقبلة لانى من حقى أهتم بدراستى ومستقبلى ، ومحدش وقف جنبي ولا ساعدنى  بما فيها وزارة الشباب والرياضة  ولم أحصل على المكافأة  التى قررتها الوزارة حتى الان” .

وقال بشير حسن، المستشار الاعلامى لوزارة التربية والتعليم، سارة سمير كان يجب عليها أن تدخل الامتحانات فى الدور الثاني بعد عودتها وطلب الوزير أن ما يسرى على الطلاب فى المرحلة الأولى يسري على سارة فى المرحلة الثانية  وأن تحصل على كامل الدرجة فى الامتحانات وليس نصف الدرجة التى قررها القانون فى المرحلة الثانية.

وتساءل هل من المفروض أن تجتاز الطالبة سارة البطلة أن تجتاز الامتحانات  دون دخول الامتحانات ؟ وقال نحن مستعدون لحل مشكلة سارة من خلال حل تقدمه وزارة الشباب والرياضة بكيفية التعامل معها .

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