البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس 310 ملايين دولار

وقعت تونس اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية تقتضي باقتراض 310 ملايين دولار من المؤسسة الإسلامية تستخدم في تمويل عمليات تجارية.

وأكد وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي اليوم عقب التوقيع على الاتفاق وقال القرض سيخصص لتمويل العمليات التجارية الخاصة باحتياجات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير، منها واردات النفط الخام والمواد البترولية بقيمة 150 مليون دولار والشركة التونسية للكهرباء والغاز منها واردات الغاز الطبيعي بقيمة 160 مليون دولار.

وأضاف عبد الكافي «أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قامت بدعم تونس طيلة عقود، ويبرز ذلك في التمويلات المعتمدة لفائدة بلادنا منذ بدأ برنامج تمويل الواردات خلال السبعينات والتي بلغت قرابة 3،2 مليار دينار شملت 154 عملية كان لقطاع الطاقة النصيب الأوفر ومنها انتفعت عدة مؤسسات تونسية من ذلك شركة عجين الحلفاء والورق وشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير».

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