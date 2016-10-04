محافظ بني سويف يبعث ببرقية للرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئه بذكرى انتصارات أكتوبر‎

بعث المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة..وجاء نصها كالآتى:

“يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعيًا المولى “عزوجل” أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وناصرًا للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها”.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفـريق محمود حجازي رئيس أركان حـرب القوات المسلحة، والأستاذ الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، وهنأهم فيها بهذه المناسبة المجيدة، وأن يعيدها الله على مصر والأمة العربية بكل الخير والأمن والرخاء.