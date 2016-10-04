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«قطان»: زيادة أسعار التأشيرة السعودية ليس له علاقة بالأوضاع الاقتصادية الحالية

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«قطان»: زيادة أسعار التأشيرة السعودية ليس له علاقة بالأوضاع الاقتصادية الحالية «قطان»: زيادة أسعار التأشيرة السعودية ليس له علاقة بالأوضاع الاقتصادية الحالية

 

أحمد قطان سفير المملكة العربية بالقاهرة

 

قال السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن النظم الجديد الذى اعتمدته حكومة السعودية بزيادة التأشيرة إلى 2000 ريال فى المرة الثانيةأ لطلب العمرةأ يجب النظر له من منظور إيجابي، فالزيارة الأولى لمن يريد أن يقوم بعمرة ستتحمل المملكة العربية السعودية ثمن التأشيرة له، ومن يقدم على القيام بالعمرة للمرة الثانية، هذا يعنى أنه شخص قادر ومن ثم ليست هناك مشكلة فى زيادة التكاليف عليه، وتابع، هذه القرارت ليس لها علاقة بالوضع الاقتصادي أو ميزانية المملكة.

وأضاف قطان، فى مداخلة تليفونية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة، أما فيما يخص الحج أى مواطن يحق له الحج كل خمس سنوات طبقًا للقانون، وتسأل اذا كان هناك شخص قادر على الحج للمرة الثانية، فما المشكلة فى زيادة ثمن التأشيرة وكرراذا كان قادرًا ؟.

وقال بعض المصريين، يتحايلون على القانون ويقومون بتغيير جواز سفره حتى لا نكتشف المملكة، إنه قام بالحج العام الماضى أو الذى سبقه، وهذا سنعالجه لأن هناك نظام جديد للحج من خلال البصمة، وقال نحن نريد أن نتيح الفرص لكل من يريد أن يقوم بالحج، وقال موسم الحج هذا العام حقق نجاح كبير، وكان هناك يسرًا وسهولة فى كل شئ.

ووقال تكلفة الحج فى وصلت إلى 170 ألف جنيه، وتسأل هل هذا معقول؟!، الأمور لا تتكلف كل هذه الأموال التى نراها فى مصر، وأضاف فى موسم الحج المقبل سوف يتم تقديم عروض “باكيتج” خاصة بأسعار الحج، ربما لا يصل سعر الحج فيها عن 50 ألف ريال، وربما أقل من ذلك.

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