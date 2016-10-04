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صور.. «الأنيميا وتأثيرها على الصحة العامة» في ندوة إعلامية بالوادي الجديد‎

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صور.. «الأنيميا وتأثيرها على الصحة العامة» في ندوة إعلامية بالوادي الجديد‎ صور.. «الأنيميا وتأثيرها على الصحة العامة» في ندوة إعلامية بالوادي الجديد‎

جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان «الأنيميا وتأثيرها على الصحة العامة»، بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، حاضر فيها الدكتور بكر عبدالوهاب، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية.

وتناولت الندوة شرح لتكوين الدم ووظائفه وأسباب الأنيميا والأعراض الظاهرية لها نتيجة لإنخفاض الهيموجلوبين عن المستوى الطبيعى.

وأكد بكر أن الأنيميا تؤثر على طلبة وطالبات المدارس ما يؤدى إلى ضعف التحصيل الدراسى وضعف نسبة الذكاء والابتكار، مشيرا إلى أن هناك العديد من أنواع الأنيميا ومنهاأنيميا نقص الحديد والأنيميا التكسيرية مثل الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المصاحبة للأمراض المزمنة.

وعرض مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية أهم الأعراض المصاحبة للأنيميا ومنها الشحوب والإرهاق من أقل مجهود والصداع وآلام العظام، والدوخة، وفقدان الشهية، وتشوهات بالأظافر، والجفاف.

وتحدث بكر عن مضاعفات الأنيمبا مثل أسباب فقر الدم، وفقدان الدم المزمن، والبواسير، والنزيف وسوء التغذية والإصابة ببعض الطفيليات التي تسبب فقدان الشهية والحيض الزائد ولإفراط فى استخدام المضادات الحيوية.

وتطرق بكر إلى سبل الوقاية من أنيميا نقص الحديد والتي تتمثل في تناول غذاء متوازن يحتوى على السلطة والخضروات والكربوهيدرات والنشويات وتقليل ، كما نصح باستخدام زيت عباد الشمس، وزيت الذرة لطهي الطعام، كما نصح بتناول الأسماك  وحفظ الطعام وطهيه بشكل جيد.

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