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السيسي يبعث برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في النمسا بمناسبة العام الهجري الجديد

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السيسي يبعث برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في النمسا بمناسبة العام الهجري الجديد السيسي يبعث برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في النمسا بمناسبة العام الهجري الجديد

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برقية تهنئة إلى مسلمي في النمسا، بمناسبة العام الهجري الجديد .

ونقلت سفارة مصر لدى النمسا برقية السيسي، التي حملت أصدق التهاني القلبية إلى مسلمي مصر المغتربين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن ينعم على أبناء الجالية المصرية بمزيد من النجاح والسداد، وعلى مصر الحبيبة بدوام العزة والرفعة.

بدوره، تقدم سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية عمر عامر، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في فيينا، بخالص التهاني إلى أعضاء الجالية المصرية في النمسا، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيين أن يعيده الله على الجالية ومصر بكل الخير والازدهار.

أ ش أ

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