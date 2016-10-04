مدير أمن المنيا يزور المصابين في حادث طريق الجيش بالمنيا

توجه اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، لموقع حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي أسفر عن مصرع 2 بينهما فتاة، وإصابة 44 آخرين، وكان برفقته قيادات المديرية.

ووجه بسرعة نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج، ورفع السيارات لإزالة آثار الحادث وإعاده فتح الطريق أمام حركة المرور.

وعقب ذلك توجه دويدار، لمستشفى المنيا الجامعي لمتابعهة حالة المصابين للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه بسرعة إنهاء كافة إلاجراءات الخاصة بهم، وكذلك إنهاء استخراج تصاريح دفن المتوفيين، وتقديم واجب العزاء لأسرتيهما.

وقال الدكتور أشرف عثمان، مدير مستشفي المنيا الجامعي، إن الأطباء حاولوا جاهدين إنقاذ فتاة مصابة في الحادث، عمرها 11 عامًا، لكن لم يتمكنوا، مما أسفر عن وفاتها في الحال، فيما توفي مسن خلال محاولة إجراء الإسعافات الأولية له.

وأضاف، أن هناك 4 حالات من مصابي الحادث، تم حجزهم بالعناية المركزة لسوء حالتهم، بينما يعاني باقي المصابين من إصابات متوسطة، لافتًا إلى أن المستشفي الجامعي استقبلت 31 مصابًا من إجمالي عدد المصابين، ال44 فيما استقبلت مستشفي المنيا العام باقي المصابين.​​