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القوات البحرية السعودية تبدأ مناورات ضخمة في مياه الخليج

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القوات البحرية السعودية تبدأ مناورات ضخمة في مياه الخليج القوات البحرية السعودية تبدأ مناورات ضخمة في مياه الخليج

القوات البحرية

بدأت القوات البحرية السعودية الثلاثاء مناورات عسكرية تعتبر “من الاضخم” في مياه الخليج ومضيق هرمز، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في تدريبات يظللها توتر متصاعد منذ اشهر مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “انطلقت اليوم مناورات +درع الخليج -1″ التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان”.

وبحسب فرانس برس أشارت إلى أن المناورات تشارك فيها تشكيلات مختلفة من القوات البحرية، تشمل الزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وبحسب قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، تعد التدريبات “من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العَربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز”، وتشمل “جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام وعمليات الابرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية”.

واوضح القحطاني ان المناورات تهدف الى “رفع الجاهزية القتالية والاداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية استعدادا لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد اي عدوان محتمل”.

وكان قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان اكد الاسبوع الماضي ان المناورات تهدف الى الدفاع “عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي”.

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