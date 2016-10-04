أغرب أدوات المكياج...فرشاة الظهر والملعقة

ماهي أداة التجميل التي تستخدمينها دائماً؟ هل هي الفرشاة الطبيعية أم الاصطناعية أم الإسفنجة؟ هل تعلمين أنّ هناك أدوات مكياج أخرى غير تقليدية قد تساعدك في وضع المكياج والعناية ببشرتك بطريقة أكثر سهولة وبساطة؟

"سيِّدتي نت" سيقدم لك، في ما يلي، أهم هذه الأدوات التجميلية المبتكرة، لتتألقي بمكياج أكثر جمالاً وجاذبية:

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1.الملعقة: إذا كنت تستخدمين الماسكارا وبعد الانتهاء منها تفاجئين بتساقطها على جفونك، فأنت أمام مشكلة مزعجة جدّاً، فعملية التخلص من كتل الماسكارا المتساقطة على الجفون أمر شديد الصعوبة، كلّ ما عليك فعله للتخلص من هذه المشكلة هو استخدام الملعقة على خط رموشك العلوي والسفلي عند وضع الماسكارا، ولن تزعجك بواقي الماسكارا بعد اليوم، ولن تحتاجي إلى إعادة مكياجك مرة أخرى.

2.أطراف الأصابع: يمكنك استخدام أصابعك في وضع ظلال العيون أو أحمر الشفاه، فالأصابع تقوم مقام فرشاة المكياج، بل هي أفضل منها، حيث ستساعدك على تحديد المكياج على عينيك بدقة، نظراً لحساسية أطراف الأصابع ومرونتها.

3.Jade Roller: تعتبر من أحدث منتجات العناية بالبشرة، والتي أصبحت أكثر شعبية في السوق الغربي، وعلى الرغم من صنعها في آسيا، إلا أنها انتشرت في عالم هوليوود بصورة كبيرة، وتستخدم الـ Jade Roller في تدليك الوجه لتحسين الدورة الدموية، وجعله أكثر توهجاً وتألقاً. كل ما عليك فعله هو وضع سيروم الوجه، ثم تمرير الرول على الخدين والجبين والذقن، واجعلي الرول يتحرك صعوداً وهبوطاً، فذلك سيساعد على نضارة بشرتك وتوهجها.

4.فرشاة الظهر: من السهل وضع كريمات الترطيب على اليدين والذراعين، ولكنك قد تجدين صعوبة في وضع الكريمات على ظهرك، لذا يمكنك استخدام فرشاة الظهر للعناية بظهرك ووضع كريمات الترطيب المناسبة لجسمك.