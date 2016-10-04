تسريحات للشعر الطويل على طريقة دنيا بطمة

يعتبر الشعر الطويل من الصفات الجمالية التي تسلط الضوء على أنوثة المرأة. ولكن تسريحات الشعر الطويل سهلة من جهة ودقيقة من جهة أخرى. وبما أن دنيا بطمة اشتهرت مؤخراً بصورتها بالشعر الطويل المموّج، الذي أطلق عليه تسريحة ميريام فارس، إليك في هذا الموضوع أجدد تسريحات الشعر الطويل التي اعتمدتها دنيا بطمة.



بالرغم من أن تسريحة الشعر المموّج العريض منحت دنيا بطمة جاذبية إضافية، إذ شبّهها الكثير بميريام فارس، فإنه لا يُمكننا أن ننكر أنّ بطمة تعتمد تسريحات جميلة مناسبة للشعر الطويل.

رفعة الكعكة مع الغرة:

هذه التسريحة مناسبة للسهرات وتساعد على رفع العينين بشكل ملحوظ. والجديد في هذه التسريحة هي طريقة الغرّة المنسدلة على الوجه على شكل تموّجات عريضة مع الكعكة الملفوفة بكلاسيكية.

اكسسوارات الشعر المنسدل:

من أجمل تسريحات النهار للشعر الطويل هي تسريحة الشعر بشكل ناعم وتطبيق الاكسسوارات المصنوعة من القماش.

الشعر المموج:

يمكنك لفّ شعرك بشكل عريض لمنحه حجماً إضافياً والحصول على تسريحة ميريام فارس، التي تعتبر من آخر صيحات تسريحات الشعر الطويل لهذا العام.

الرفعة النصفية التي تبرز جمال الوجه:

لمحبات التسريحات الكلاسيكية، يمكنكن اتّباع تسريحة دنيا بطمة من خلال شدّ القسم الأمامي من الشعر ورفعه بشكل يسحب العينين، ثمّ تركه منسدلاً من الخلف بتموّجات عريضة.

تابعي الصور لمزيد من الأفكار حول تسريحات دنيا بطمة.