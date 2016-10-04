تخفيض عقوبة "ملكة جمال" التنس ...

سمر العشري

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الثلاثاء، في لوزان أنها خفضت عقوبة الإيقاف المفروضة على لاعبة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا.

وكانت شارابوفا (29 عاما)، التي حرمت من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في أغسطس، أوقفت في 8 يونيو من قبل الاتحاد الدولي للعبة لمدة عامين بسبب الاستمرار في تناول عقار الملدونيوم بعد وضعه مطلع العام الحالي على لائحة المواد المحظورة.

وأكدت "كاس" أنها "ستذيع حكمها المتعلق بماريا شارابوفا والاتحاد الدولي لكرة المضرب في 4 أكتوبر عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي".

وكان الحكم منتظرا في 18 يوليو، لكن "كاس" أجلت قرارها لأول مرة إلى 19 سبتمبر من أجل إتاحة الوقت أمام الأطراف المعنية "لتقديم العناصر التي تجيب على مختلف الأسئلة".

ولم تستطيع شارابوفا الفائزة بفضية أولمبياد لندن 2012، المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في أغسطس بسبب الإيقاف.

وأعلنت شارابوفا بنفسها أن نتيجة الفحص الذي خضعت له في 7 مارس في لوس أنجلوس كانت إيجابية، واعترفت في الوقت ذاته بأنها استمرت في تناول الملدونيوم في 2016، نافية علمها بأنه موضوع على لائحة المواد المحظورة.

شبكةعيونالإخبارية

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