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«القرموطي» متسائلًا: «لماذا نصرف مليار جنيه على البيض والحلاوة بوجبات المدارس»

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«القرموطي» متسائلًا: «لماذا نصرف مليار جنيه على البيض والحلاوة بوجبات المدارس» «القرموطي» متسائلًا: «لماذا نصرف مليار جنيه على البيض والحلاوة بوجبات المدارس»

جابر القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة العاصمة الجديدة بوجبات المدارس على الهواء، والتي تتكون من البسكويت والبيض والحلاوة والفطير والعيش الفينو.

وتسأل القرموطي لماذا تقدم الجبنة والحلاوة لمدارس أطفال الصعيد؟ ولماذا يقدم الفطير والبسكويت في الوجه البحري؟، وذلك تعليقًا على توزيع وجبات المدارس على طلاب رياض الأطفال والابتدائية مع بداية الدراسة بتكلفة تفوق المليار جنيه.

وقال القرموطي «لماذا نترك العقول والصرف عليها ونهتم بالبطون؟ ولماذا نقدم التغذية ولا نقدم التعليم الصحيح الذي يستحقونه».

كما استعرض القرموطي صور لبعض الوجبات التي تٌقدم للطلاب في عدد من الدول ومنها اليابان، والصين، وأمريكا، وفرنسا، ، وكوريا، والسويد التي تقدم وجبات بمنتهى الرقي والنظافة، وقارن بين واليابان، قائلًا «لا يوجد فرق ولا يمكن أن نقارن بين التطور والنجاح بما نقوم به الآن في مصر».

وتابع «أعلم أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالمقارنة ولكن كيف نصرف مليار جنيه على الحلاوة والبيض؟، حيث أعتبر الإعلامي هذا إهدارًا للمال العام.

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