مفاجأة : سببًا جديدًا لطلاق أنجلينا من براد «ترغب في الزواج من أمير بريطاني» ...

سمر العشري

كشف إيان هالبيرن الصحفي الكندي ومؤلف كتاب «برانجلينا» عن رغبة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، في الزواج من شخصية مرموقة وتحتل المناصب الكبرى في بريطانيا، عقب إنفصالها عن زوجها السابق الممثل الأمريكي براد بيت.

وكانت الصحف قد أرجعت إنفصالها عن «بيت» إلى تناوله للمشروبات الكحولية وتشاجره المستمر معها أمام أطفالهما الـ6، وأثار خبر إنفصالهما، عقب علاقة حب جمعتهما لمدة 12 عامًا، جدل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الممثلين، بينما كشف الصحفي سببا جديدا.

وقال «هالبيرن» خلال برنامج «بالعربي ET»: «ممكن أن تظهر هنا وهناك لكن تركيزها الأول سيكون على مهنتها السياسية، إما بممارسة دورها كسفيرة للأمم المتحدة أو دورها بمنزل النبلاء في بريطانيا، مصادري تؤكد لي أن أنجلينا تبحث عن رجل بارز أكثر ليدخل حياتها وبدأت في مواعدة رجال هوليود في الماضي».

وتابع: «تريد أن تنتقل إلى رجل أكثر أهمية من نخبة المجتمع وربما شخص من العائلة المالكة، أنجلينا بطريقة غير مباشرة تناسب الأمير أندرو وبعض أصدقائها قالوا لي أنها والأمير أندرو على اتصال، وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث».

شبكةعيونالإخبارية

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