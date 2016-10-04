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جهات أمنية تراجع تراخيص 500 مركب ببوغاز رشيد بعد حادث "مركب الموت"

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جهات أمنية تراجع تراخيص 500 مركب ببوغاز رشيد بعد حادث "مركب الموت" جهات أمنية تراجع تراخيص 500 مركب ببوغاز رشيد بعد حادث "مركب الموت"

>البحيرة جمال أبو الفضل

أكد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه تم مراجعة تراخيص 500 مركب ببوغاز رشيد، وذلك بعد حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية على أن يتم سحب التراخيص ومصادرة كل مركب يتورط فى نقل المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف شوقى لـ"اليوم السابع"، أن كل من الأمن الوطنى والأموال العامة وأمن ومباحث البحيرة يتولوا مراجعة كافة تراخيص المراكب، كما يتم حالياً إجراء تحريات موسعة حول أصحاب المزارع السمكية ومزارع الموالح المطلة على ساحل البحر المتوسط بنطاق محافظة البحيرة، بطول 40 كيلو متر بمعرفة جهات سيادية، وفرع الأمن الوطنى بالبحيرة، ومباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، لمواجهة مافيا الهجرة غير الشرعية .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملية مسح شامل لكل الأماكن المطلة على ساحل البحر المتوسط لملاحقة المتورطين فى الهجرة غير الشرعية .

 

 


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