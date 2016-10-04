رئيس الوزراء يوجه بزيادة الكميات المستوردة من السكر و الأرز

أعلن مجلس الوزراء، أنه استكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا وضع خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 400 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من الارز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تطوير المجمعات الاستهلاكية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والاستثمار والتموين.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، واهتمامها بالتوسع فى إقامة المزيد من منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة فى مختلف المناطق، وخاصة فى قرى الصعيد والدلتا، بما يلبى كافة الاحتياجات، كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات التوسع فى مشروع "جمعيتى"، والذى يضم 1400 فرع بمختلف أنحاء الجمهورية، تعمل كمنافذ لتوزيع السلع الغذائية الأساسية، كما تم مناقشة الإجراءات الجارية لإقامة المزيد من السلاسل التجارية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لإقامتها بمختلف المحافظات، وضرورة تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بها، بما يسهم فى زيادة تلك المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على توفير السلع، وتنشيط التجارة الداخلية، وتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، هذا فضلاَ عن ضبط آليات السوق، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما ناقش الاجتماع وضع خطط عاجلة للانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية بما يحقق الاستفادة القصوى منها فى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.