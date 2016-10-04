شركة "روس أتوم" للمحطات النووية: نأمل توقيع عقود الضبعة قبل نهاية العام

قال سيرجى كيريينكو رئيس مؤسسة "روس أتوم" الروسية، المسؤولة عن بناء المحطات النووية، أنه يأمل أن توقع روسيا ومصر عقد بناء محطات الضبعة النووية قبل نهاية عام 2016.

وأشار كيريينكو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن يوم الخميس الماضى ناقش مع الرئيس عيد الفتاح السيسى، فى اجتماع كبير كل القضايا الرئيسية التى تم الاتفاق عليها.

وكان قد أكد مصدر بوزارة الكهرباء، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية، ولن يتبقى أى جوانب خلافية بين الطرفين، مضيفاً أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدير شركة روس آتوم الروسية لمراجعة آخر ما وصل إليه كتابة العقود بين البلدين.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار صياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة دون أن تتأثر، موضحاً أن هذا العقد يجب صياغته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أى خلافات مستقبلية.