"اليوم السابع": ليلة سقوط قائد الجناح العسكرى للإخوان بالبساتين

تحت عنوان "ليلة سقوط قائد الجناح العسكرى للإخوان بالبساتين"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء، تفاصيل مقتل قائد الجناح العسكرى للجماعة الإرهابية، محمد كمال، وحارسه الشخصى فى مواجهة مع الشرطة، وذلك بعدما كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تورطه فى اغتيال النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون.

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