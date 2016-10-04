القبض على عامل ومنادى سيارات أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بسوهاج

أسفرت جهود ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة من ضبط عامل ومنادى سيارات ينقبان عن الآثار أسفل منزل بشارع الأربعين.

وردت معلومات للواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل ومنادى سيارات بالاستعانة ببعض الأشخاص والحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وقاده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار، والمقدم أحمد إيهاب، وتم ضبط "أبو بكر. ك. س" 55 سنة، عامل ومقيم بشارع الأربعين دائرة المركز، و"كرم. ح. م" 50 سنة، منادى سيارات" داخل المنزل الذى عثر به على حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وعمق 11 مترا تنتهى بسرداب يفتح من الناحية البحرية بنهايته توجد شواهد أثرية ثابتة عبارة عن 3 ممرات مبنية بالطوب اللبن ترجع للعصر اليونانى الرومانى على شكل هرمى بأبعاد 10 و3 أمتار، وعرض 60 سم و80 سم، وتنتهى الممرات بمجموعة من الكتل الحجرية مختلفة الأحجام والأشكال، عليها رسومات وزخارف تكسوها طبقة من الطين الكثيف، وتم ضبط ناتج الحفر وهو عبارة عن 4 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال عليها رسومات وزخارف.

كما تم ضبط 2 أوانى فخارية عليها رسومات وزخارف من الخارج، وموتور ضخ هواء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4417 إدارى مركز أخميم، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عصام الحملى مدير نيابة أخميم حبس العامل ومنادى السيارات أربعة أيام على ذمة التحقيق تشكيل لجنة من هيئة الاثار والاستعانة بالإدارة الهندسية للآثار للمعاينة والكشف الأثرى لبيان العصر الذى ينتمى إليه.