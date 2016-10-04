القبض على صاحب مصنع رخام بالدقهلية يعمل سمسارًا للهجرة غير الشرعية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من إلقاء القبض على صاحب مصنع رخام يقوم بتسفير الشباب بطرق غير شرعية عن طريق البحر مقابل أموال.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمري مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من كلًا من "محمد .ف.أ" 35 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، و"رضا .ع.ب" 45 سنة عامل، و"سامى .ع. م" 44 سنة دبلوم صناعة، مقيمين بتلا المنوفية بقيام "وليد .م.أ" 28 سنة صاحب مصنع رخام ومقيم بطرة دائرة مركز طلخا بالتحصل منهم على مبلغ 15 ألف يورو نظير تسفيرهم لدولة اليونان بطريقه غير شرعية.

وأضافوا أنه اثناء تواجدهم بشواطئ البحر المتوسط تم ضبطهم بمعرفة حرس الحدود وترحيلهم إلى محل إقامتهم، وتمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز طلخا من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9278/2016 إدارى مركز طلخا، وجارى العرض على النيابه العامة.