القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بمدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهز الأمنية القبض على "سمير.ع" عامل محاجر بمنطقة أبو رواش، وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا بسماع دوى إطلاق نيران بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح خرطوش وطلقات لذات السلاح وبندقية آلية، وبالتحرى تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من عمال محاجر أبو رواش، بسبب خلافات بينهم، استخدم خلالها المتهم السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.