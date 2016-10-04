القبض على عاطل متهم بقتل عامل لسرقته بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل يدعى "أحمد.س"، على خلفية اتهامه بقتل عامل بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وسرقته تحت تهديد السلاح.

كانت رجال المباحث قد تلقوا بلاغاً بالعثور على جثة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالتحرى تبين أن المجنى عليه عامل فى إحدى الشركات الخاصة، وأنه تعرض لمحاولة سطو مسلح فحاول مقاومة الجناة الذين أطلقوا النيران صوبه فسقط قتيلاً فى الحال.

وبتكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها، تمكنت من تحديد هوية الجانى، والذى تبين أنه عاطل يدعى "أحمد.س" مسجل خطر سرقات بالإكراه، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بسطوة على المجنى عليه لسرقة متعلقاته الشخصية ومبالغ مالية كان بحوزته، إلا أن المجنى عليه حاول مقاومته فما كان من إلا أن صوب طلق خرطوش لوجه المجنى عليه فسقط قتيلاً فى الحال.