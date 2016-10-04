أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل متهم بقتل عامل لسرقته بأكتوبر

Google+ Print
القبض على عاطل متهم بقتل عامل لسرقته بأكتوبر القبض على عاطل متهم بقتل عامل لسرقته بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل يدعى "أحمد.س"، على خلفية اتهامه بقتل عامل بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وسرقته تحت تهديد السلاح.

 

كانت رجال المباحث قد تلقوا بلاغاً بالعثور على جثة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالتحرى تبين أن المجنى عليه عامل فى إحدى الشركات الخاصة، وأنه تعرض لمحاولة سطو مسلح فحاول مقاومة الجناة الذين أطلقوا النيران صوبه فسقط قتيلاً فى الحال.

 

وبتكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها، تمكنت من تحديد هوية الجانى، والذى تبين أنه عاطل يدعى "أحمد.س" مسجل خطر سرقات بالإكراه، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بسطوة على المجنى عليه لسرقة متعلقاته الشخصية ومبالغ مالية كان بحوزته، إلا أن المجنى عليه حاول مقاومته فما كان من إلا أن صوب طلق خرطوش لوجه المجنى عليه فسقط قتيلاً فى الحال.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365