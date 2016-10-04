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سياسي يمني: المجتمع الدولي يتعامل بابتزاز مع معاناة أهالي تعز

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سياسي يمني: المجتمع الدولي يتعامل بابتزاز مع معاناة أهالي تعز سياسي يمني: المجتمع الدولي يتعامل بابتزاز مع معاناة أهالي تعز

المحلل السياسي اليمني، غمدان اليوسفي

قال المحلل السياسي اليمني، غمدان اليوسفي، إن الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز تعد “صعبة لـ “الغاية”، بسبب نقص الغذاء جراء الحصار المتواصل منذ عام ونصف.

وأضاف اليوسفي، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية سينار سعيد، أن مدينة تعز من أكثر المدن اليمنية معاناة، كما أنها المدينة الأكبر من عدد السكان بعد العاصمة صنعاء.

وتابع اليوسفي، أن المواد الغذائية تأتي إلى صنعاء العاصمة من ميناء الحديدة، لافتًا إلى أن هناك بعض المدن هادئة، ولا يوجد بها صراعات عسكرية، مشددًا علي أن هناك عمليات للنزوح إلى العاصمة فى الوقت الراهن.

وأوضح اليوسفي، أن المجتمع الدولي يتعامل بابتزاز مع هذه المعاناة، سواء المساعدات الإغاثية أو التقارير الإنسانية، لاسيما مفوضية حقوق الإنسان التي لا تتعامل بأي حيادية في هذا الملف.

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