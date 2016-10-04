هذا ما قاله جورج كلوني في ذكرى زواجه الثانية

اختار النجم العالمي جورج كلوني George Clooney ذكرى زواجه الثانية كي يثبت للعالم أنه يعيش حياة زوجية هادئة ومستقرة.

فبعد مرور عامين على زواجه بالمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وبالرغم من كلّ ما أثير من إشاعات حول انفصالهما، قال النجم جورج كلوني: "أثبتنا عدم صحة ما يتردّد عن انفصالنا منذ عام، وأكملنا عاماً ثانياً من زواجنا دون أن تثبت هذه الشائعات، بل أثبتنا خطأها".

واحتفل كلوني مع زوجته أمل بعيد زواجهما الثاني بعشاء رومانسي وهادئ داخل أحد المطاعم الشهيرة، بعد أن حضر إحدى المناسبات الخيرية هو وزوجته في مدينة لوس أنجلوس.

وفي حديث له مع إحدى الصحف العالمية، قال كلوني إنّه يتفهّم تسليط الأضواء عليه وزوجته، بحكم أنهما من الثنائيات الشهيرة في العالم.

وأضاف أنّ زوجته المحامية قد اعتادت على رصد كلّ تحركاتها، كما اعتادت على الشائعات، بعد أن كانت تشعر بغضب منها في السابق.

وفي إجابة منه عن سؤال حول إمكانية تأثر زواجهما وعلاقتهما على غرار براد بيت وأنجلينا جولي، أشار كلوني إلى أنه "لا أحد يشبه الآخر، ولكلّ علاقة تفاصيلها التي لا نعرفها، ولا نستطيع الحكم عليها إلا من طرفيها".

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