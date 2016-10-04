أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا ما قاله جورج كلوني في ذكرى زواجه الثانية

Google+ Print

الثلاثاء 04-10-2016 11:25

اختار النجم العالمي جورج كلوني George Clooney ذكرى زواجه الثانية كي يثبت للعالم أنه يعيش حياة زوجية هادئة ومستقرة.

فبعد مرور عامين على زواجه بالمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وبالرغم من كلّ ما أثير من إشاعات حول انفصالهما، قال النجم جورج كلوني: "أثبتنا عدم صحة ما يتردّد عن انفصالنا منذ عام، وأكملنا عاماً ثانياً من زواجنا دون أن تثبت هذه الشائعات، بل أثبتنا خطأها".

واحتفل كلوني مع زوجته أمل بعيد زواجهما الثاني بعشاء رومانسي وهادئ داخل أحد المطاعم الشهيرة، بعد أن حضر إحدى المناسبات الخيرية هو وزوجته في مدينة لوس أنجلوس.

وفي حديث له مع إحدى الصحف العالمية، قال كلوني إنّه يتفهّم تسليط الأضواء عليه وزوجته، بحكم أنهما من الثنائيات الشهيرة في العالم.

وأضاف أنّ زوجته المحامية قد اعتادت على رصد كلّ تحركاتها، كما اعتادت على الشائعات، بعد أن كانت تشعر بغضب منها في السابق.

وفي إجابة منه عن سؤال حول إمكانية تأثر زواجهما وعلاقتهما على غرار براد بيت وأنجلينا جولي، أشار كلوني إلى أنه "لا أحد يشبه الآخر، ولكلّ علاقة تفاصيلها التي لا نعرفها، ولا نستطيع الحكم عليها إلا من طرفيها".

 

أمل كلوني تتبنى دراسة فتاة لبنانية

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي