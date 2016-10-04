عصابة النمر الوردي حرمت كيم كرداشيان من خاتم زواجها الثاني

وقعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian ضحية لعصابة النمر الوردي Pink Panther الشهيرة، التي يقوم أفرادها بسرقة المجوهرات الثمينة، إذ إنهم قاموا بعملية سطو كبيرة تصل إلى عشرات الملايين عام 1984، وتبلغ قيمة سرقاتهم حتى الآن 280 مليون يورو.

وقد وصلت قيمة مجوهرات كيم التي سرقت فجر يوم أمس الإثنين إلى حوالى 16 مليون دولار، إلا أنّ أكثر ما يحزنها هو أنها فقدت خاتم زواجها الثاني الذي أهداها إياه زوجها النجم الأمريكي الشهير كاني ويست، والذي تصل قيمته إلى 3.5 ملايين دولار.

يُشار إلى أنّ 5 مسلحين وصلوا بلباس الشرطة المحلية في الثالثة و40 دقيقة فجر الإثنين إلى شقة فندقية خاصّة كانت

كيم نزيلة فيها، فسيطروا على حارس ليليّ في السكن الفندقي، الواقع في شارع Tronchet بالدائرة الثامنة في باريس، وهي من أرقى دوائر العاصمة الفرنسية، فأوثقوا يديه وعصبوا عينيه، وأغلقوا فمه بملصق محكم، بعد أن طلبوا منه الاتصال بكاردشيان في شقتها لتفتح الباب، ثمّ بقي ثلاثة منهم في السكن وصعد اثنان إلى شقتها.

وبعد ذلك، اقتحم الملثمون الشقة، وسيطروا في داخلها على نجمة تلفزيون الواقع، ثمّ اقتادوها موثقة اليدين بحبال إلى حمّام حبسوها فيه وأغلقوا عليها باب.

وقام المقتحمون بالسطو على صندوق كان في خزنة الشقة، بداخله مجوهرات متنوعة، قيمتها 5 ملايين يورو، إضافة إلى علبة فيها خاتم من الألماس، ومحفظة موجود في داخلها هاتفان وما يعادل 1000 دولار.

بالصور: Kim Kardashian في المطار بعد خسارة مجوهرات بقيمة 16 مليون دولار