غادة عبد الرازق حسمت موقفها من برنامج "أراب كاستينج" وهذا هو قرارها

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستقرام"، عن اقتراب عرض الموسم الثاني من برنامج مواهب التمثيل "أراب كاستينغ"، ونشرت صورتها مع أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج النجوم كارمن لبس وقصي خولي وباسل خياط، وعلقت عليها قائلة: قريبا إن شاء الله الموسم التاني من أراب كاستينج.. انتظرونا".

غادة اكتفت بالاشارة إلى تواجدها في الموسم الثاني ولم تحسم موعد عرضه كما لم تؤكد أو تنفي ما تردد عن عزم النجمة كارمن لبس والفنان قصي خولي عدم تكرار التجربة، علماً بأن جدول أعمالها بات مزدحماً بتصوير فيلم "أهل العيب" المقرر تصويره خلال أيام، ويشاركها البطولة آسر ياسين، وياسمين رئيس، وعدد من النجوم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ومنحت صناعه فرصة شهرين فقط لإنجازه قبل أن تخوض معسكراً مغلقاً لتصوير مسلسلها الجديد المشارك في ماراثون دراما رمضان 2017.

غادة تقول قريبا ان شاء الله الموسم التانى من اراب كاستينج انتظرونا .. فهل ستجد الوقت لتصويره؟