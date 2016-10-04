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لماذا عادت كندة حنا إلى «باب الحارة»؟

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الأربعاء 05-10-2016 14:24

وافقت الفنانة كندة حنا على العودة للجزء التاسع من «باب الحارة»؛ لتستكمل شخصية «سارة» التي جسدتها في الجزأين السابع والثامن، علماً بأن كندة قد أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة بالجزء التاسع لسوء النص، ولكنها عدلت عن قرارها، وقالت: «بعد أن تم تعديل النص قررت العودة بأول خمس حلقات لإنقاذ الشخصية»، ولنجد لها مبرراً درامياً للغياب.
بينما أكد مقربون من شركة الإنتاج أن كندة عادت لإنقاذ صناع العمل من ورطة تغيير الشخصية؛ لأنهم لم يجدوا أي مبرر درامي لغيابها، ولم يجدوا البديل عن حنا للقيام بالشخصية، وبوجود زوجها المخرج ناجي طعمي، باعتباره مخرجاً للعمل، قررت كندة العدول عن رأيها والعودة لمساعدتهم لإيجاد حل للمشكلة.

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سيدتي